Детский сад и школу искусств построят в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект застройки квартала реновации в районе Люблино изменили по просьбе москвичей. Помимо жилых домов, там построят детский сад на 200 мест и школу искусств, сообщает интернет-газета "Мое Люблино" со ссылкой на директора ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Дину Саттарову.

Свои пожелания люди высказали еще до начала публичных слушаний.

В будущую школу искусств переедет коллектив Детской музыкальной школы имени Глазунова. Получается, что педагогический состав сохранится и получит новое пространство.

"Также проект планировки предусматривает строительство детского сада и расширение школы №2010", – добавила Саттарова.

Отмечается, что собранные на слушаниях замечания разработчики начнут использовать сразу по мере их поступления.

Согласно плану, новостройки, куда переедут жители 15 домов из программы реновации, сделают с разноэтажными секциями. Общая площадь проектируемой территории составит 15,3 гектара.

Авторы проекта также собираются озеленить квартал, обустроить детские и спортивные площадки и обновить инженерные сети.

Особенностями территории станут прогулочные маршруты, беспрепятственные связи между домами, организованная парковка и улучшенное освещение.

Ранее сообщалось, что благодаря программе реновации в пяти столичных районах появятся новые школы. Об этом также попросили сами жители города.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она подразумевает снос ветхих пятиэтажек. Собственникам квартир из аварийных домов предлагают равнозначное жилье в новостройках. При этом площадь квартир в возводимых зданиях больше за счет просторных санузлов, балконов и коридоров.

