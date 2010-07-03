Детский сад и школу искусств построят в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проект застройки квартала реновации в районе Люблино изменили по просьбе москвичей. Помимо жилых домов, там построят детский сад на 200 мест и школу искусств, сообщает интернет-газета "Мое Люблино" со ссылкой на директора ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Дину Саттарову.
Свои пожелания люди высказали еще до начала публичных слушаний.
В будущую школу искусств переедет коллектив Детской музыкальной школы имени Глазунова. Получается, что педагогический состав сохранится и получит новое пространство.
"Также проект планировки предусматривает строительство детского сада и расширение школы №2010", – добавила Саттарова.
Отмечается, что собранные на слушаниях замечания разработчики начнут использовать сразу по мере их поступления.
Согласно плану, новостройки, куда переедут жители 15 домов из программы реновации, сделают с разноэтажными секциями. Общая площадь проектируемой территории составит 15,3 гектара.
Авторы проекта также собираются озеленить квартал, обустроить детские и спортивные площадки и обновить инженерные сети.
Особенностями территории станут прогулочные маршруты, беспрепятственные связи между домами, организованная парковка и улучшенное освещение.
Ранее сообщалось, что благодаря программе реновации в пяти столичных районах появятся новые школы. Об этом также попросили сами жители города.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она подразумевает снос ветхих пятиэтажек. Собственникам квартир из аварийных домов предлагают равнозначное жилье в новостройках. При этом площадь квартир в возводимых зданиях больше за счет просторных санузлов, балконов и коридоров.
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