В Москве завершился зимний велопробег

Зимний велопробег в столице завершился, передает телеканал Москва 24.
Участники решили выехать раньше запланированного, чтобы не ждать начала на морозе. Вместо 12:00 они стартовали в 11:55 в Парке Горького, а закончили путь примерно в 12:30 вместо 13:00.
Из-за того, что трасса оказалась слишком опасной, велосипедисты решили свернуть назад, так что вместо 12 они проехали порядка 6 километров. Однако, как рассказали участники, это не повлияло негативно на их впечатление от пробега. На финише желающих ожидал чай с плюшками.
Пушкинская, Андреевская и Воробьевская набережные снова открыты, ранее движение на них перекрывали.
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