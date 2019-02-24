Зимний велопробег начался в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начался зимний велопробег, передает телеканал Москва 24.

Велопробег стартует и финиширует в Парке Горького, его участники преодолеют 12 километров. На финише всех ждет чай с плюшками. В этом году велопробег посвятили 112-летию Плехановского университета.

Набережные у "Лужников" перекрыты. С 12:00 до 13:00 для машин недоступны Пушкинская, Андреевская и Воробьевская набережные, по мере прохождения маршрута велосипедистами их будут открывать. ЦОДД просит подумать о запасном маршруте.