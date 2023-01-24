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16:11

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Москва 24: специалисты расскажут, каким будет Южный порт через десять лет

Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

25 января в МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему "Южный порт – главная точка развития полицентризма в столице в ближайшее десятилетие".

О создании жилых кварталов и развитии инфраструктуры будут рассказывать:

  • главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов;
  • историк архитектуры и градостроительства Александр Змеул;
  • руководитель девелоперской компании Forma Илья Чепрасов;
  • генеральный директор девелоперской компании "Aeoн Девелопмент" Дмитрий Старостин;
  • председатель совета директоров компании "Ферро-строй" Григорий Ваулин;
  • генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.

Смотрите прямую трансляцию 25 января в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция

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