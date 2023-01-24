Москва 24: специалисты расскажут, каким будет Южный порт через десять лет

Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

25 января в МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему "Южный порт – главная точка развития полицентризма в столице в ближайшее десятилетие".

О создании жилых кварталов и развитии инфраструктуры будут рассказывать:



главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов;

историк архитектуры и градостроительства Александр Змеул;

руководитель девелоперской компании Forma Илья Чепрасов;

генеральный директор девелоперской компании "Aeoн Девелопмент" Дмитрий Старостин;

председатель совета директоров компании "Ферро-строй" Григорий Ваулин;

генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.

Смотрите прямую трансляцию 25 января в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!