16:11События
Москва 24: специалисты расскажут, каким будет Южный порт через десять лет
Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура
25 января в МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему "Южный порт – главная точка развития полицентризма в столице в ближайшее десятилетие".
О создании жилых кварталов и развитии инфраструктуры будут рассказывать:
- главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов;
- историк архитектуры и градостроительства Александр Змеул;
- руководитель девелоперской компании Forma Илья Чепрасов;
- генеральный директор девелоперской компании "Aeoн Девелопмент" Дмитрий Старостин;
- председатель совета директоров компании "Ферро-строй" Григорий Ваулин;
- генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.
Смотрите прямую трансляцию 25 января в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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