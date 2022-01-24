Ограничения на мероприятия в храмах Москвы не касаются богослужений – РПЦ

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Рекомендации об ограничении мероприятий в храмах Москвы касаются в первую очередь деятельности воскресных школ. Речь не идет о богослужениях, сообщил председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков Агентству "Москва".

Он подчеркнул, что в нынешней эпидемиологической ситуации никакие массовые мероприятия в храмах не целесообразны, однако это касается лишь внебогослужебной деятельности.

Волков отметил, что в храмах продолжают действовать рекомендации об обязательном ношении масок, соблюдении социальной дистанции и обработке икон спиртовым раствором.

Также он призвал настоятелей храмов внимательно смотреть за состоянием здоровья священнослужителей и сотрудников храмов, чтобы в случае подозрения на ОРВИ они оставались дома и не посещали рабочие места в храмах.

Ранее сообщалось, что массовые мероприятия в храмах Москвы будут переведены в онлайн-формат из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших коронавирусом увеличилось число повторных случаев COVID-19 в связи с приходом "Омикрона". Согласно данным разных исследований, рост повторных заражений составляет от 5 до 10 раз.

При этом эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер считает, что "Омикрон" может стать началом конца пандемии. По ее словам, это соответствует информации о других пандемиях.

