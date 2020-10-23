Две частные языковые школы опечатаны в столице из-за нарушения антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две частные школы иностранных языков на улице Суздальской и улице Щербаковской в столице были опечатаны. Учреждения закрыли в связи с нарушениями мер профилактики коронавируса, говорится на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Стало известно, что на нарушения санитарно-эпидемиологических требований пожаловались граждане. Речь идет о школах "Лингва Глобус" и "Интернешенел Хаус", расположенных в ВАО.

"При проведении административных расследований были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", – сообщили в надзорном ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в этих школах не проводили термометрию посетителей, в помещении отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха. Помимо того, не было разметки для соблюдения безопасного расстояния, а также запас перчаток и масок оказался недостаточным.

В результате административные материалы передали в суд.

Ранее говорилось, что работу около 160 организаций приостановили в Москве с 1 сентября. Около 12 тысяч юридических лиц привлекли к ответственности за несоблюдение эпидемиологических требований в связи с COVID-19.