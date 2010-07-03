Беломорский путепровод в столице планируют отремонтировать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Беломорский путепровод, который находится на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Беломорской, планируют отремонтировать до конца текущего года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

На путепроводе уже демонтировали асфальтобетонное покрытие и тротуар. Также выполнены работы по бетонированию плиты проезжей части и устройство гидроизоляции проезжей части и переходной плиты с последующей укладкой асфальтобетона в местах проведения работ.

"Предусмотрены работы по замене балок на монолитное мостовое полотно, усиление стоек промежуточных опор, замена деформационных швов, замена гидроизоляции, устройство ограждения проезжей части, установка опорных частей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году выполнят капитальный ремонт 15 мостов. Работы на семи объектах уже ведутся. В частности, полным ходом идет ремонт на Большом Москворецком и Беседенском мостах. Стартовали работы на путепроводах Липецком, Мосфильмовском, Беломорском, Серпуховском и Шелепихинском.

Кроме того, сотрудники столичного комплекса городского хозяйства в ближайшее время планируют приступить к ремонту Калужского, Подольского и Бутырского путепроводов. Еще на пяти объектах капремонт начнется до конца года.

