Беломорский путепровод в столице планируют отремонтировать до конца года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Беломорский путепровод, который находится на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Беломорской, планируют отремонтировать до конца текущего года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
На путепроводе уже демонтировали асфальтобетонное покрытие и тротуар. Также выполнены работы по бетонированию плиты проезжей части и устройство гидроизоляции проезжей части и переходной плиты с последующей укладкой асфальтобетона в местах проведения работ.
"Предусмотрены работы по замене балок на монолитное мостовое полотно, усиление стоек промежуточных опор, замена деформационных швов, замена гидроизоляции, устройство ограждения проезжей части, установка опорных частей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году выполнят капитальный ремонт 15 мостов. Работы на семи объектах уже ведутся. В частности, полным ходом идет ремонт на Большом Москворецком и Беседенском мостах. Стартовали работы на путепроводах Липецком, Мосфильмовском, Беломорском, Серпуховском и Шелепихинском.
Кроме того, сотрудники столичного комплекса городского хозяйства в ближайшее время планируют приступить к ремонту Калужского, Подольского и Бутырского путепроводов. Еще на пяти объектах капремонт начнется до конца года.
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