В Мосгазе рассказали о плановых работах на Алтуфьевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Алтуфьевском шоссе ведутся безопасные плановые работы. Специалисты меняют запорное устройство в районе дома 46. Об этом стало известно из сообщения официального аккаунта АО "Мосгаз" в Twitter.

"В данный момент производится технологический сброс. Работы безопасны и могут сопровождаться характерным звуком", – говорится в сообщении.

Ранее реконструировали газопровод протяженностью два километра в Пресненском районе. Работники поменяли стальные трубы, которые исчерпали срок эксплуатации. Ожидается, что новый участок прослужит свыше 40 лет.