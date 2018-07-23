Собянин посетил Московский эндокринный завод в рамках своей предвыборной агитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу с коллективом Московского эндокринного завода в рамках своей предвыборной агитации, передает корреспондент Агентство "Москва".
"Продукция эндокринного завода сейчас очень востребована. За последние годы на 40 процентов вырос объем отечественных лекарств. На сегодняшний день около 70 процентов всех препаратов в Москве – это российские препараты", – заявил Собянин.
По его словам, лекарства местного производства могут увеличить продолжительность жизни в Москве до 80 лет.
"Рост продолжительности жизни влечет за собой новые болезни пожилых людей. В наших поликлиниках мы вводим несколько программ: патронажную помощь людям, которые не могут самостоятельно передвигаться и помощь хроническим больным", – добавил Собянин и подчеркнул, что в этих же целях запущена программа "Московское долголетие", куда уже записались более ста тысяч человек.
Помимо этого, Сергей Собянин предложил снизить возраст приема в детские сады до двух с половиной лет. По словам кандидата в мэры Москвы, это позволит молодым мамам раньше выходить из декретного отпуска на работу .
Встречи Собянина с коллективами столичных предприятий в рамках избирательной кампании по выборам мэра Москвы будут проходить регулярно. Первая такая встреча прошла на московской фабрике по изготовлению мороженого.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: