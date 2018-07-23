Собянин посетил Московский эндокринный завод в рамках своей предвыборной агитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу с коллективом Московского эндокринного завода в рамках своей предвыборной агитации, передает корреспондент Агентство "Москва".

"Продукция эндокринного завода сейчас очень востребована. За последние годы на 40 процентов вырос объем отечественных лекарств. На сегодняшний день около 70 процентов всех препаратов в Москве – это российские препараты", – заявил Собянин.

По его словам, лекарства местного производства могут увеличить продолжительность жизни в Москве до 80 лет.

"Рост продолжительности жизни влечет за собой новые болезни пожилых людей. В наших поликлиниках мы вводим несколько программ: патронажную помощь людям, которые не могут самостоятельно передвигаться и помощь хроническим больным", – добавил Собянин и подчеркнул, что в этих же целях запущена программа "Московское долголетие", куда уже записались более ста тысяч человек.

Помимо этого, Сергей Собянин предложил снизить возраст приема в детские сады до двух с половиной лет. По словам кандидата в мэры Москвы, это позволит молодым мамам раньше выходить из декретного отпуска на работу .

Встречи Собянина с коллективами столичных предприятий в рамках избирательной кампании по выборам мэра Москвы будут проходить регулярно. Первая такая встреча прошла на московской фабрике по изготовлению мороженого.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.