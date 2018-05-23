Мексиканский художник нарисовал 30-метровое граффити на девятиэтажке в Конькове

Граффити высотой 30 метров, на котором изображен медведь с мячом, появилось на стене девятиэтажного дома возле станции метро "Беляево". Работа посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу, сообщает Агентство "Москва".

Рисунок изображен на доме № 87/49 по улице Профсоюзная в районе Коньково. Его автором стал мексиканский художник Фарид Руэда. Он изобразил медведя, у которого в лапах футбольный мяч в виде земного шара.

Для создания рисунка он использовал приемы полигональной графики, когда изображаемый объект будто бы состоит из геометрических фигур.

Руэда признан в Мексике одним из самых известных художников в стиле стрит-арт. Полотнами для него становятся городские дома и промышленные здания.

Мексиканец изображает диких животных, птиц и обитателей водного мира. Также в его работах находят отражение многие мексиканские мифы и легенды.

Граффити к ЧМ-2018 в Москве рисуют в рамках фестиваля стрит-арта MOST. Он продлится до середины июня. За время фестиваля авторские граффити появились на доме № 1/5 по улице Солженицына, а также на доме № 21 на проспекте Маршала Жукова. Автором работ стал аргентинец Мартин Рон, который входит в десятку лучших уличных художников мира.