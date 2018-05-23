Москвичи оценили результат реконструкции на Новом Арбате

Москвичи подводят итоги реконструкции Нового Арбата. В рамках программы благоустройства улицу разделили на две функциональные зоны: одна из них предназначена для прогулок и развлечений, а другая – для повседневной жизни.

Между домами организовали скверы, высадили 150 деревьев. Тротуары стали шире, на них появились лавочки и новое освещение. Для автомобилистов по будням работает парковка, к которой ведет необычная площадка.

Архитектор Даниил Хлебников рассказал, что между парковочными местами высадили деревья, что позволяет комфортно воспринимать это пространство. По выходным парковку перекрывают, превращая пространство в комфортную зону для пешеходов с широкими газонами, киосками и деревянными скамейками.

Москвичам и гостям столицы изменения пришлись по душе. "Карусели для детей появились, улица оживилась что ли. Даже вечером, когда все светится, намного лучше стало. Мне нравится сейчас Новый Арбат", – поделился впечатлениями один из прохожих.

Гость Москвы из Калифорнии рассказал, как ему нравится гулять по улице. По его словам, стало очень удобно.

"Нам очень нравится! Очень сделано все красиво. Уютно, хотелось бы приходить сюда вновь и вновь", – отметили двое местных жителей.