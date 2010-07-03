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23 марта, 22:00

10 тысяч человек зарегистрировались на мероприятия акции "Ночь театров"

город культура

23 марта, 22:00

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Фото: Москва 24

На мероприятия акции "Ночь театров" зарегистрировались около 10 тысяч человек, заявил глава департамента культуры столицы Александр Кибовский на IV Московском культурном форуме.

"Уже можно говорить о том, что помимо "Манежа" в наших московских театрах пройдет полторы сотни мероприятий на которые зарегистрировались около 10 тысяч москвичей и гостей столицы", – цитирует Кибовского Агентство "Москва".

По его словам, это свидетельствует об огромном внимании, которое в рамках Года театра уделяется учреждениям театрального искусства. Он также пригласил москвичей и гостей города посетить сегодня "Ночь театров" и IV Московский культурный форум.

Традиционная акция "Ночь театров" проходит в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. В акции принимают участие 76 театров Москвы.

Всю ночь в московских театрах будут идти спектакли

город культура

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