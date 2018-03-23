Технопарк "Перерва" построят на юго-востоке Москвы

Технопарк "Перерва" площадью 300 тысяч квадратных метров планируют построить на юго-востоке столицы. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, проект предусматривает возведение семи производственно-складских зданий, а также еще одного административного и одного складского строений. Кроме того, в ходе работ реконструируют постройку, которая уже существует на территории будущего технопарка. "После завершения всех работ технопарк «Перерва» станет одним комплексов, о важности которых говорил Сергей Собянин", − подчеркнул Кузнецов.

По данным ведомства, новый технопарк расположится к северу от Графитного проезда. Со всех остальных сторон к его территории будут примыкать промышленные зоны.

"Каркасная система производственных корпусов будет опираться на монолитные железобетонные колонны и стены", − пояснил Сергей Кузнецов. Он также отметил, что перекрытия выполнят из монолитных плит, а внутренние перегородки − из оштукатуренных и покрашенных пеноблоков.