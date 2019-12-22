Жители дома в Бескудниковском районе начали переезд по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Бескудниковском районе началось переселение жителей в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

"Жители дома 48 корпус 6 на Бескудниковском бульваре начинают переселение по программе реновации. Таким образом, в указанном районе в настоящий момент расселяют 15 старых домов", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что в переселяемом доме 80 квартир. Жильцам же предоставляют квартиры в домах на Бескудниковском бульваре и на Дмитровском шоссе.

По словам Левкина, в Северном административном округе с момента старта реновации под переселение передали уже 9 современных новостроек.

Ранее сообщалось о том, что по программе реновации будет возведен дом на 90 квартир в районе Черемушки. Общая площадь жилплощади составит более 5 тысяч квадратных метров.