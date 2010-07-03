Новое мобильное приложение сократит время ожидания сантехников и электриков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице появилось мобильное приложение, с помощью которого электрики и сантехники смогут быстрее принимать заявки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специальное приложение для ремонтников ГБУ "Жилищник" в пилотном режиме заработало в Новокосине. В начале ноября к нему подключат район Ивановское.

Сервис получил название "Мобильное автоматизированное рабочее место исполнителя" ("МАРМИ"). Он синхронизирован с приложением "Госуслуги Москвы" и городским единым диспетчерским центром ЖКХ.

В пресс-службе департамента информационных технологий считают, что благодаря мобильному приложению мастера смогут оперативнее реагировать на заявки жителей. Кроме того, в случае необходимости горожане смогут оплатить услуги по безналичному расчету при помощи терминала, который будет у сотрудников управляющей организации.

Отчет о проделанной работе будет поступать в единый диспетчерский центр, а затем мгновенно – жителю в приложении "Госуслуги Москвы".

Оставить заявки можно в приложении "Госуслуги Москвы", позвонив по номеру единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53 либо обратившись в ГБУ "Жилищник". Диспетчеры обрабатывают заявки и передают их через приложение "МАРМИ" свободному мастеру.

Если услуга платная, ее сперва нужно будет оплатить. Чек приходит на адрес электронной почты или по SMS. Если заказчик доволен оказанием услуги, ему нужно подписать акт выполненных работ.

Мастер уточняет стоимость работ, используя электронный прейскурант.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать единую базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Данный вопрос изучает Минстрой совместно с депутатами Госдумы.

С помощью базы управляющие компании смогут получать персональную информацию о плательщиках на законном основании, что, как считают разработчики данной инициативы, серьезно дисциплинирует неплательщиков. Единую систему плательщиков планируют запустить к апрелю 2020 года.

