Заключение о соответствии выдано жилому дому на 140 квартир в Люберцах

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Главгосстройнадзор сообщил о выдаче заключения о соответствии жилому дому на 140 квартир в Люберцах, передает Агентство "Москва".

Речь идет о доме №3 на территории ЖК "Томилино". Площадь 7-этажной новостройки составляет 7 тысяч 657 квадратных метров. Готовы к заселению 140 квартир. Из них 56 студий, 56 однокомнатных, 28 двухкомнатных квартир.

Отмечается, что в проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Как рассказал глава ведомства Артура Гарибян, на прилегающей территории обустроена детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.