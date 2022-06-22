Москва онлайн посетит Московскую неделю моды и пообщается с дизайнерами и гостями

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

23 июня съемочная группа Москвы онлайн отправится в парк "Зарядье" и пообщается с дизайнерами и гостями Московской недели моды.

Московская неделя моды проходит в столице с 20 по 26 июня. В эти дни состоятся 125 показов 200 дизайнерских брендов из разных городов России, а эксперты модной индустрии проведут лекции и дискуссионные сессии для москвичей и гостей столицы.

Смотрите прямую трансляцию 23 июня в 18:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.