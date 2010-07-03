В городском округе Серебряные Пруды отремонтируют 13 дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Всего в этом году в городском округе Серебряные Пруды отремонтируют 13 автодорог, из них 11 региональных и две муниципальных. В 2019 году из Дорожного фонда области на ремонт улично-дорожной сети в городского округа Серебряные Пруды выделено более 150 миллионов рублей, из них 9,5 миллионов – объем софинансирования из регионального бюджета Московской области на ремонт местных автодорог", – говорится в сообщении.
Сейчас идет ремонт участка обходной дороги поселка Серебряные Пруды с 0,6 по 2,2 километра. Проводится фрезерование старого покрытия для устройства нового. Работы стартовали 18 мая и завершатся 13 июня.
Уже завершена укладка асфальта на дороге "Зарайск – Серебряные Пруды – Кашира – Серебряные Пруды – Узловая" с 0 по 2,78 км, а также на участках от дома № 1 до дома № 44 в деревне Барыково, от улицы Школьная до улицы Советская в поселке Серебряные Пруды. Новый асфальт также появился на улице Малая Луговая длиной 0,9 километра в поселке Серебряные Пруды.
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