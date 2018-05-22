Уникальный декор обнаружили во время ремонта здания усадьбы на Смоленском бульваре

Фото: Портал мэра и прваительства Москвы

Статус выявленных объектов культурного наследия присвоили двум фасадам исторического здания в центре столицы. Речь идет о доме № 19 строение 2 на Смоленском бульваре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первый из фасадов, получивших новый статус, – фасад постройки, которая в XVIII веке входила в комплекс городской усадьбы Каменских. В XIX столетии там располагалось земледельческое училище.

Второй фасад относится к церкви святых Кирилла и Мефодия, которая некогда была пристроена к зданию училища, но до наших дней не сохранилась. В ходе ремонтных работ в 2016 году на этих фасадах открыли уникальный белокаменный декор, ранее считавшийся утраченным.

Как рассказали эксперты, главный фасад бывшего господского дома усадьбы Каменских украшают декоративные элементы в стиле классицизма. Дворовый фасад, относящийся к церкви святых Кирилла и Мефодия, – оформлен в стилистике историзма.

"У этих фасадов удивительная история: на них сохранилась белокаменная резьба, скрытая под толстым слоем штукатурки. Исследования, которые были проведены специалистами несколько лет назад, ее не выявили", – пояснил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, когда в 2016 году вскрыли штукатурку, под ней обнаружили искусную каменную резьбу. После этого открытия пользователь здания принял решение приостановить ремонтные работы и сообщил о найденных декоративных элементах в Мосгорнаследие.

"Специалисты оценили важность находки и пришли к мнению, что эти фасады с декором должны иметь охранный статус", – добавил Емельянов.

История усадьбы на Смоленском бульваре началась в 1737 году. Тогда она принадлежала семье графов Каменских. Пожар Москвы 1812 года нанес усадебным постройкам серьезный ущерб, и в течение последующих пяти лет там проходили восстановительные работы. Впоследствии усадьба перешла во владение генерал-губернатора князя Дмитрия Голицына, который в 1833 году передал ее земледельческому училищу. В 1880-х годах со стороны двора к главному дому пристроили помещение, где находилась церковь святых Кирилла и Мефодия.

За свою почти 300-летнюю историю здание главного дома усадьбы многократно перестраивалось и в значительной степени утратило свой первоначальный облик. Уцелевшие фасады – главный и дворовый – отныне включены в перечень выявленных объектов культурного наследия и находятся под охраной государства. Теперь их запрещается сносить, а все ремонтные и реставрационные работы необходимо согласовывать с департаментом культурного наследия столицы и проводить под контролем специалистов ведомства.