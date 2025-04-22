На ВДНХ 26 апреля откроют сезон катания на лонгборде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице на ВДНХ состоится открытие сезона лонгборда с выступлениями и конкурсами. Мероприятие пройдет 26 апреля, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"26 апреля с 12:00 до 17:00 на площадке перед строением 574 состоится открытие лонгборд-сезона. Здесь пройдут конкурсы для участников и зрителей, показательные выступления райдеров", – говорится в сообщении. Там также пройдет награждение победителей дружеских контестов.

На этой же площадке 3 мая планируется проведение регулярных занятий спортивного клуба "Лонгборд на ВДНХ". Жители и гости города могут принять в них бесплатное участие по средам и субботам. Доски можно принести с собой или взять на месте.

По субботам в лаундж-зоне строения 574 будут проходить лекции об истории лонгбординга, о технических аспектах снаряжения, особенностях трюков и многом другом.

Лонгбординг – это роликовая доска на больших полиуретановых колесах. Ее можно использовать как средство передвижения и как спортивный снаряд. За счет колес большого размера она безопасна, а также не требует сильных физических нагрузок. Такая доска доступна для всех возрастов.

В пресс-службе уточнили, что доска развивает у человека баланс и умение управлять своим телом.

"Кроме того, в апреле на ВДНХ начали работу сезонные спортивные клубы. Гостям выставки доступны групповые занятия в секциях и индивидуальные тренировки на открытых площадках", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что до окончания теплого сезона там можно поиграть во фрисби, килу, лакросс, заняться волейболом, бегом и многим другим.

Ранее сообщалось, что жители Москвы 20 апреля приняли участие в кроссе "Лисья гора". Участники преодолели дистанции от 2 до 8 километров.