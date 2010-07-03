Пункты проката велосипедов заработали в 18 городских парках

В 18 столичных парках начали работать пункты проката велосипедов, самокатов, роликов, сегвеев и другого спортивного инвентаря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, покататься на арендованном велосипеде можно в Парке Горького, "Сокольникак", "Фили", парке Победы на Поклонной горе и в других зонах отдыха.

Большая часть пунктов проката работает до 22:00. Почти во всех парках предлагают взять велосипеды, самокаты и веломобили. В 12 зонах отдыха можно арендовать небольшие электромобили для детей. В восьми парках предлагают еще и гироскутеры.

В Мосгорпарке рассказали, что в некоторых зонах отдыха можно арендовать гольфкары – небольшие электромобили с открытым кузовом, способные перевозить нескольких человек. Водить ими могут только взрослые посетители с водительским удостоверением категории B.

Официально велосезон откроется в столице 25 апреля. Тарифы и абонементы на прокат велосипедов в этом году останутся такими же, как и в прошлом.