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Город

12:56

Столичные энергетики начали подготовку к следующему отопительному сезону

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве началась подготовка к отопительному сезону 2021–2022 годов. В пресс-службе ПАО "МОЭК" рассказали, что профилактические отключения горячей воды должны стартовать во второй декаде марта.

"Специалисты ПАО "МОЭК" в рамках ремонтной кампании приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей для обеспечения готовности тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов", – говорится в сообщении.

Стартовали работы на участках теплосетей, для испытания которых не требуется отключение потребителей.

Всего до 30 апреля планируется провести 60 этапов гидравлических испытаний на тепловых сетях во всех округах столицы.

"Основной этап ремонтной кампании в Москве, связанный с вынужденным ограничением подачи горячей воды потребителям, стартует в начале второй декады мая после установления стабильно теплой погоды и завершения отопительного периода", – заключается в материале.

Ранее жителям столице рассказали о планах по капитальному ремонту домов. В 2021 году в Москве должны отремонтировать около 2 тысяч домов.

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