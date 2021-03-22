Многофункциональный ЖК начали строить на северо-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-востоке столицы стартовало строительство нового многофункционального жилого комплекса с рестораном, супермаркетом, офисными и коммерческими площадями и фитнес-центром. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как уточняется, комплекс появится по адресу 4-й проезд Марьиной Рощи, владение 12/1.

На первом этапе планируют построить пять разновысотных корпусов: три высотные башни и два девятиэтажных корпуса. Здания будут объединены подземной парковкой на 739 автомобилей.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что во второй этап проекта войдет строительство здания детского сада и образовательного центра.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО завершили строительство шести корпусов жилого комплекса "Испанские кварталы". Здания рассчитаны на 500 квартир. На первых этажах разместят магазины, аптеки и кафе. В домах также предусмотрены внеквартирные кладовые. Рядом с жилыми корпусами оборудованы детские и спортивные площадки, а также пешеходные дорожки и гостевые парковки.

