Строительство шести корпусов ЖК "Испанские кварталы" завершили в ТиНАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство шести корпусов жилого комплекса "Испанские кварталы" завершили в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

По информации Мосгосстройнадзора, здания рассчитаны на 500 квартир.

"Завершено строительство шести корпусов в ЖК "Испанские кварталы – 2" в ТиНАО Москвы. ЖК возводится в районе деревни Николо-Хованское поселения Сосенского за счет инвестора", – уточнили в ведомстве.

На первых этажах готовых домов разместят магазины, аптеки и кафе. В зданиях также предусмотрены внеквартирные кладовые. Рядом с жилыми корпусами оборудованы детские и спортивные площадки, а также пешеходные дорожки и гостевые парковки.

В Мосгосстройнадзоре выдали застройщику заключение о соответствии готовых домов. Председатель организации Олег Антосенко отметил, что все нарушения участники строительства устраняли в предписанные сроки.

Накануне в Академическом районе Москвы передали под заселение третий дом по программе реновации. В здании переменной этажности расположена 131 квартира, каждая из которых оборудована по стандартам проекта. Всего в районе семь стартовых площадок для расселения.

