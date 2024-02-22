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22 февраля, 16:50

События

Москва онлайн покажет возложение цветов в Александровском саду в честь 23 февраля

23 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть торжественную церемонию возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

На мероприятии будут присутствовать представители власти, ученики кадетских корпусов, московские волонтеры, члены общественных организаций и молодежных патриотических объединений.

Церемония пройдет в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.

Смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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