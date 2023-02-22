Москва онлайн покажет фейерверк в честь Дня защитника Отечества

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

23 февраля, в День защитника Отечества, зрители Москвы онлайн смогут полюбоваться праздничным фейерверком в режиме реального времени. Запуск фейерверка пройдет на 14 специально оборудованных площадках города.

Обычно диаметр купола каждого салюта составляет 300 метров. Пиротехники используют свыше 70 видов фейерверочных изделий, в числе которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!