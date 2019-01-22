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11:40

На реке Десна в ТиНАО реконструировали плотину

город благоустройство

11:40

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Завершена реконструкция плотины на реке Десна в районе поселка Фабрики имени 1 Мая в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий.

Сейчас проходит оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Работы выполнены по поручению Сергея Собянина после обращения к нему местных жителей, из городского бюджета на эти цели было выделено 57 миллионов рублей.

Плотина состоит из семи пролетов по 5,5 метра. Ее длина по гребню составляет 45,06 метра, ширина – 9 метров. Нормальный подпорный уровень – 132,75 метра, объем водохранилища – 300 тысяч кубометров.

"В процессе реконструкции там убрали старое оборудование, установили новые монолитные железобетонные конструкции, заменили шандорные затворы", – сказал глава департамента Владимир Жидкин.

Также до конца этого года в поселении Рязановское планируется выполнить реконструкцию еще одной аварийной плотины в селе Остафьево.

город благоустройство

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