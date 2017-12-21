Собянин обсудил идею построить памп-трек в Черкизовском парке

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил идею построить памп-трек в детском Черкизовском парке, отметив, что проект будет согласован с жителями. Этот вопрос обсуждался на встрече с депутатом Совета депутатов муниципального округа Ивановское Владиславом Зиминым.

По мнению Зимина, создание памп-трека удачно дополнит проект благоустройства парка. Разработанный депутатом проект предусматривает создание спортивного объекта площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Протяженность трассы составит 373 метров. Памп-трек будет оборудован специальным ограждением, дренажной системой, освещением, видеонаблюдением, велопарковками. Там также предусмотрены мобильные туалетные кабинки, питьевые фонтанчики, места для отдыха, лавочки, урны, точки Wi-Fi.

Как отметил Собянин, правительство Москвы поддерживает развитие молодежных видов спорта. За последние годы в Москве было построено 50 оборудованных мест для катания на специальных трюковых велосипедах, скейтбордах или самокатах. Если местные жители поддержат строительство памп-трека в детском Черкизовском парке, то он будет включен в проект благоустройства этой зеленой территории.

Памп-трек – специальная кольцевая велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов, и не имеющая ровных участков. Трасса предназначена для тренировок спортсменов BMX и просто любителей велотрюков и экстремальной езды.

Детский Черкизовский парк расположен на Большой Черкизовской улице, недалеко от футбольного стадиона "РЖД Арена", и является одним из популярных мест отдыха местных жителей. Площадь парка – более 14 гектар. На 2018 год запланировано комплексное благоустройство парка.