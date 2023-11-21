Москвичи определят лучший проект реставрации 2023 года в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы смогут проголосовать в проекте "Активный гражданин" за лучший объект реставрации в городе 2023 года. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, москвичам предлагается выбрать один из четырех вариантов: дом Хлудова – Пантелеева на Земляном Валу, здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной, павильон № 51 "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо") и павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ.

Как рассказала Сергунина, Московский театр эстрады является частью объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс "Дома Правительства", созданного архитектором Борисом Иофаном в 1928–1931 годах. По ее словам, кроме реставрации фасадов и интерьеров, специалисты с помощью архивных данных раскрыли панорамные витражные окна, которые были установлены еще в советское время.

Кроме того, павильон ВДНХ № 51 "Мясная промышленность" построили в 1954 году и с этого момента ни разу его не реставрировали. Специалистам в ходе работ удалось восстановить скульптуру "Боец с быком" на главном фасаде и главные символы павильона – отдельно расположенные статуи быков.

Павильон "Центральный" на ВДНХ является одним из наиболее монументальных сооружений выставки. Его высота составляет около 97 метров, а общая площадь – 9,4 тысячи квадратных метров. Специалисты долгое время проводили работы, которые позволили вернуть зданию исторический вид.

Также Сергунина добавила, что реставрация дома Пантелеева стала первой с момента постройки здания. После завершения работ, как рассказала заммэра, там открылась гостиница, поэтому данный проект тоже может претендовать на победу.

Ранее стало известно, что в Москве с 2011 года отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. За это время доля таких объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 61 до 96,4%.

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