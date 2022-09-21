Москвичам рассказали, в каких парках можно сделать осеннюю фотосессию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Золотой осенью жители столицы могут устроить осеннюю фотоссесию в городских парках. На официальном сайте мэра Москвы рассказали о том, где получатся наиболее красочные кадры.
Листва деревьев уже окрасилась в разные цвета в саду "Эрмитаж". Здесь растут клены, липы, тополя и дубы. Кроме того, в этом парке есть беседки в английском стиле – гарден-коттеджи, где могут получиться замечательные фотографии. Влюбленным следует найти композицию в форме сердца, пройдя сквозь нее, нужно загадать желание.
Запланировать фотоссесию можно и в саду имени Баумана. Лучшей локацией здесь будет зона берсо, которая представляет собой декоративные арочные конструкции, увитые девичьим виноградом. В кадр можно также захватить буйство красок осенней листвы и купола церкви Великомученика Никиты на Старой Басманной.
Воронцовский парк отличается своими историческими зданиями, которые сейчас окружены деревьями с желтой листвой. Здесь можно сфотографироваться на фоне жилых и служебных флигелей, возведенных в конце XVIII и первой половине XIX века, китайского сада или дубовой рощи.
Москвичи любят встречать золотую осень в музее-заповеднике "Царицыно". В парке обустроены прогулочные аллеи с деревьями, фонтаны, пруды, а также архитектурные сооружения. Своей красотой отличается поляна у Большого дворца. Кроме того, здесь можно найти сосну, которой около 150 лет. Из центра поляны можно увидеть:
В парке "Дубки" преобладает атмосфера пушкинской эпохи. Здесь можно сделать яркие кадры на фоне величавых дубов с янтарной окраской или у паркового пруда.
Природные и урбанистический пейзажи соединились в зоне отдыха "Красногвардейские пруды". Из беседок, установленных над Средним Красногвардейским прудом, открывается красивая панорама на деловой центр "Москва-Сити".
Парк у прудов "Радуга" тоже богат на красивые виды. Отдыхающие могут посетить набережные Итальянского и Большого Графского прудов, которые окружены красивыми деревьями.
Ранее пользователям проекта "Активный гражданин" предложили выбрать лучшие столичные места для свиданий. Голосование организовали в рамках серии "Лето активного гражданина". В список лучших мест для свиданий включили сквер у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, парк "Зарядье", Московский зоопарк и другие столичные территории.
Некоторые из предложенных мест имеют романтичные истории. Например, в парке "Коломенское" есть необычный дуб, исполняющий желания.
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