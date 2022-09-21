Москвичам рассказали, в каких парках можно сделать осеннюю фотосессию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Золотой осенью жители столицы могут устроить осеннюю фотоссесию в городских парках. На официальном сайте мэра Москвы рассказали о том, где получатся наиболее красочные кадры.

Листва деревьев уже окрасилась в разные цвета в саду "Эрмитаж". Здесь растут клены, липы, тополя и дубы. Кроме того, в этом парке есть беседки в английском стиле – гарден-коттеджи, где могут получиться замечательные фотографии. Влюбленным следует найти композицию в форме сердца, пройдя сквозь нее, нужно загадать желание.

Запланировать фотоссесию можно и в саду имени Баумана. Лучшей локацией здесь будет зона берсо, которая представляет собой декоративные арочные конструкции, увитые девичьим виноградом. В кадр можно также захватить буйство красок осенней листвы и купола церкви Великомученика Никиты на Старой Басманной.

Воронцовский парк отличается своими историческими зданиями, которые сейчас окружены деревьями с желтой листвой. Здесь можно сфотографироваться на фоне жилых и служебных флигелей, возведенных в конце XVIII и первой половине XIX века, китайского сада или дубовой рощи.

Москвичи любят встречать золотую осень в музее-заповеднике "Царицыно". В парке обустроены прогулочные аллеи с деревьями, фонтаны, пруды, а также архитектурные сооружения. Своей красотой отличается поляна у Большого дворца. Кроме того, здесь можно найти сосну, которой около 150 лет. Из центра поляны можно увидеть:



южный фасад Большого дворца;

Средний и Малый дворцы;

Фигурные ворота;

Хлебный дом.

парке "Северное Тушино"

стоит пройтись вдоль набережной Химкинского водохранилища. Фотоссесию на фоне ярко-розового посконника здесь можно провести практически до начала октября. Кроме того, во время прогулки по парку можно заметить, как колышутся на ветру золотистые метелки вейника. Недалеко от смотровой площадки расположился необычный декоративный кустарник – бересклет.

В парке "Дубки" преобладает атмосфера пушкинской эпохи. Здесь можно сделать яркие кадры на фоне величавых дубов с янтарной окраской или у паркового пруда.

Природные и урбанистический пейзажи соединились в зоне отдыха "Красногвардейские пруды". Из беседок, установленных над Средним Красногвардейским прудом, открывается красивая панорама на деловой центр "Москва-Сити".

Парк у прудов "Радуга" тоже богат на красивые виды. Отдыхающие могут посетить набережные Итальянского и Большого Графского прудов, которые окружены красивыми деревьями.

Ранее пользователям проекта "Активный гражданин" предложили выбрать лучшие столичные места для свиданий. Голосование организовали в рамках серии "Лето активного гражданина". В список лучших мест для свиданий включили сквер у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, парк "Зарядье", Московский зоопарк и другие столичные территории.

Некоторые из предложенных мест имеют романтичные истории. Например, в парке "Коломенское" есть необычный дуб, исполняющий желания.