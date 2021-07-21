Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 23 июля

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей в пятницу, 24 июля, сообщает Федеральная служба охраны.

Это связано с проведением мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского высшего общевойскового командного училища.

В ноябре прошлого года мавзолей закрыли из-за эпидемиологической ситуации. Снова доступен для посетителей он стал 17 апреля, тогда на Красной площади выстроилась огромная очередь. Посмотреть на вождя можно было только в маске и перчатках, кроме того, при входе всем измеряли температуру.

Доступ посетителей к некрополю у Кремлевской стены и в Мавзолей Ленина также был закрыт с 23 апреля по 14 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-летия Победы.