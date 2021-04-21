Москвичам рассказали о работе платформы "Город идей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичам напомнили, что на платформе "Город идей" уже год работает раздел "Идеи жителей реализованы городом", где публикуют фотографии горожан с итогами завершившихся проектов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Чтобы изображение было опубликовано, необходимо сделать фото выбранной идеи в городе, загрузить его на главной странице или в разделе "Реализация идей" и пройти модерацию на соответствие правилам раздела", – поделился руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

К данному моменту таких реализованных проектов уже более 250. Список идей постоянно обновляется и расширяется.

"Мы включаем в список идеи из разных сфер и разной направленности – как реализованные офлайн, так и на онлайн-площадках. Например, сейчас жители могут присылать подтверждения по шести проектам и 32 реализованным идеям", – добавил Пищелко.

В настоящее время пользователи могут на crowd.mos.ru подтвердить идеи по проектам "Культурные центры. Будущее", "Музеи Москвы", "Мой парк", "Мой mos.ru", "Московские центральные диаметры" и "Навыки будущего".

Кроме того, горожане могут предлагать и свои идеи. В раздел "Предложить идею" поступило уже 24 125 пожеланий. Предложения по развитию города можно оставлять по темам "Благоустройство дворов", "Благоустройство парков", "Благоустройство пешеходных зон", "Организация дорожного движения", "Неблагоустроенные территории" и "Социальная сфера".

"Например, в теме благоустройства пешеходных зон принимаются предложения по созданию новых пешеходных маршрутов, развитию и благоустройству существующих пешеходных зон, а в направлении социальной сферы – по улучшению городских учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, а также развитию социальной сферы", – объяснил руководитель компании.

Он отметил, что прошедшие модерацию идеи направляются в личные кабинеты органов исполнительной власти. После этого предложения обсуждают на окружных заседаниях. В случае положительного решения их реализуют в заранее определенные сроки.

Ранее Сергей Собянин объявил, что власти Москвы реализовали тысячи интересных предложений в рамках краудсорсинг-проектов. По словам мэра, за 7 лет столичным властям удалось провести 30 проектов по развитию Москвы. В частности, для удобства жителей организовали удобную навигацию в поликлиниках, установили электронные табло на каждой станции МЦД.

