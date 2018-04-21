Новый корпус театра Et Cetera откроют к осени

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Новый корпус театра Et Cetera откроют для зрителей к осени 2018 года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, строительные работы в новом корпусе практически завершены. В здании сделали дополнительный вход, дополнительные репетиционные помещения и частично реконструировали зал. Чиновник отметил, что строение органично вписывается в окружающую застройку.

Новый корпус находится по адресу Фролов переулок, дом 2. Площадь восьмиэтажного здания, пристроенного к основному, составляет 3,8 тысячи квадратных метров.

Фасад новостройки выходит на Тургеневскую площадь и Мясницкую улицу. Туда перенесут главный вход театра с фойе и гардеробом.