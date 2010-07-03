Учебный корпус на 400 мест построят в районе Кунцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном районе Кунцево планируют построить четырехэтажный учебный корпус на 400 мест на территории школы №1293, которая находится по адресу: улица Оршанская, владение 10, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.
Как уточняется, проектную документацию уже согласовали.
На первом этаже здания расположат вестибюль, пункт охраны, гардеробы, санузлы и помещения для хранения инвентаря. Для учащихся предусмотрены обеденный зал и буфет. Отмечается, что корпус рассчитан на учащихся 9-11 классов.
Учебные помещения будут оснащены на высшем уровне. Отдельное внимание уделяется спортивным объектам.
Ранее сообщалось, что в поселении Московский в ТиНАО строят учебный корпус школы № 2065 на тысячу мест. Здесь обустроят два спортивных зала, библиотеку, актовый зал со сценой и гримерками. Также в школе появятся специализированные классы информатики и вычислительной техники, компьютерно-лингвистические лаборатории, студия хореографии, мастерские по обработке дерева и кабинет кулинарии.
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