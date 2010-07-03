Учебный корпус на 1000 мест построят в Московском

Учебный корпус школы № 2065 строят в поселении Московский в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Корпус на тысячу мест оснастят самым современным оборудованием. Здесь обустроят два спортивных зала, библиотеку, актовый зал со сценой и гримерками.
Также в школе появятся специализированные классы информатики и вычислительной техники, компьютерно-лингвистические лаборатории, студия хореографии, мастерские по обработке дерева и кабинет кулинарии. Для маломобильных учеников в здании предусмотрены лифты и пандусы.
Сейчас уже ведутся фасадные работы и работы по сооружению надземной части здания. Строительство планируется завершить в конце 2019 – начале 2020 года.
Ранее сообщалось, что 100 школ планируется построить на территории ТиНАО до 2029 года. В настоящее время в Троицком и Новомосковском округах строится 15 школ. Семь из них возводится за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Еще восемь строят инвесторы.
Большую часть школ должны ввести в этом году. Учебные заведения смогут принять более 11 тысяч учеников. С 2012 года в ТиНАО было построено 14 школ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.