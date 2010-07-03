Учебный корпус на 1000 мест построят в Московском

Фото: портал Москва 24

Учебный корпус школы № 2065 строят в поселении Московский в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Корпус на тысячу мест оснастят самым современным оборудованием. Здесь обустроят два спортивных зала, библиотеку, актовый зал со сценой и гримерками.

Также в школе появятся специализированные классы информатики и вычислительной техники, компьютерно-лингвистические лаборатории, студия хореографии, мастерские по обработке дерева и кабинет кулинарии. Для маломобильных учеников в здании предусмотрены лифты и пандусы.

Сейчас уже ведутся фасадные работы и работы по сооружению надземной части здания. Строительство планируется завершить в конце 2019 – начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что 100 школ планируется построить на территории ТиНАО до 2029 года. В настоящее время в Троицком и Новомосковском округах строится 15 школ. Семь из них возводится за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Еще восемь строят инвесторы.

Большую часть школ должны ввести в этом году. Учебные заведения смогут принять более 11 тысяч учеников. С 2012 года в ТиНАО было построено 14 школ.