В Москве применят новую вакцину от туберкулеза впервые в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва станет первым российским регионом, где применят новую вакцину от туберкулеза, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы департамента здравоохранения Москвы Елену Богородскую.

Богородская уточнила, что Москва возьмет на вооружение эту вакцину, как только она появится.

Создание новой вакцины от туберкулеза Минздрав РФ планирует завершить в 2019 году. В настоящее время вакцина проходит клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Также к концу текущего года в России может появиться новая вакцина от гриппа. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сейчас прививка защищает от трех штаммов гриппа. Следующее поколение отечественных вакцин будет защищать сразу от четырех типов вируса.