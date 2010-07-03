ГЗК внесла изменения в проект Коммунарской линии метро

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Участок Коммунарской линии метро между станциями "Улица Новаторов" и "Столбово" будут строить в два этапа. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия столицы во главе с Сергеем Собяниным.

На первом этапе работы будут вести на участке "Улица Новаторов" – "Славянский мир". Он пройдет от строящейся станции БКЛ "Улица Новаторов" вдоль Ленинского проспекта, улиц Академика Опарина и Генерала Тюленева до проектируемой станции "Славянский мир". Длина участка составит 8,7 километра, там будут расположены четыре станции.

Пересадочная станция "Улица Новаторов" появится у пересечения Ленинского проспекта с улицами Удальцова и Новаторов. Вторую станцию – "Улица Академика Опарина" – построят на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая. "Улица Генерала Тюленева" появится у пересечения улицы Генерала Тюленева с улицей Теплый Стан. Четвертая станция участка расположится на территории ТиНАО, к северо-западу от торгового комплекса "Славянский мир".

Второй участок Коммунарской линии "Славянский мир" – "Столбово" пройдет от поселка Мосрентген вдоль Калужского шоссе и далее через поселки Газопровод, Коммунарка и Сосенское. На участке протяженностью 7,2 километра будет три станции. "Мамыри" – вблизи улицы Адмирала Корнилова, "Коммунарка" – под трассой МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево, а также "Столбово" – на пересечении этой трассы с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Коммунарская линия метро пройдет от станции "Севастопольский проспект" до города Троицк, обеспечив быстрым и удобным транспортом жителей ЮЗАО и ТиНАО. Общая длина линии составит примерно 40 километров, на ней расположатся 16 станций. Строительство новой ветки планируют завершить в 2023 году.

В перспективе линию могут продлить до станции "Нижегородская" Кожуховской линии. Это позволит сформировать новый скоростной диаметр "Троицк – Некрасовка".