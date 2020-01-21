Спектакли и мастер-классы. Чем удивит "Путешествие в Рождество" в будни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько сотен мастер-классов, спектаклей, концертов и других развлечений подготовили для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадки фестиваля работают с 11:00 до 19:00. Занятия в основном начинаются в 17:00 и 18:00, а спектакли и концерты – в 18:00 и 19:00. Фестиваль продлится до 31 января.

Самая насыщенная программа ожидает гостей Манежной площади. Ежедневно с 12:00 до 20:00 здесь проходят мастер-классы. К примеру, во вторник и пятницу можно научиться делать скетчбуки и ароматные саше, а в четверг на кулинарных занятиях можно освоить тонкости приготовления шоколадных конфет и расписать пряник.

Вечером на сцене будут выступать музыкальные группы. На площади также можно сфотографироваться с фольклорными персонажами, поиграть в ярмарочные игры, отправить открытку в шале "Рождественская почта", понаблюдать за приготовлением сладостей в карамельной мастерской и послушать сказки в рождественской библиотеке.

На Городецкой улице в Новокосине по будням проходят мастер-классы по прядению, ткачеству, гончарному и свечному делу. Также можно сделать оттиски с помощью печатного станка или приготовить средневековое блюдо.

Со старинными рецептами можно познакомиться и на площадке в районе улицы Перервы. Там научат готовить готовить яблочные и сырные фриттеры (оладьи), итальянские трехцветные ньокки (клецки) и лепешки с зеленью и рикоттой. А в Зеленограде кулинарные мастер-классы посвящены литовским рецептам.

На Митинской улице можно научиться делать карту желаний, рисовать иллюстрации, посвященные фестивалям цикла "Московские сезоны", а также делать яркие слаймы. На Школьной улице можно мастерить оригинальные сувениры, а на улице Хачатуряна – украшать кулинарные доски, керамическую посуду и сумки для коньков.

В Камергерском переулке проходят интерактивные спектакли, посвященные рождественским традициям Великобритании и Швеции. Ежедневные представления показывают и на сценах 15 окружных площадок: на площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Тимирязевской, Святоозерской, Перерве, Хачатуряна, в сквере у Гольяновского пруда, на бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Сиреневом бульваре в Троицке, а также на площади Юности и на бульваре 16-го микрорайона Зеленограда.

Для любителей коньков, сноуборда и игры в керлинг работают специальные площадки. Причем ледовые театры на площади Революции и в Новопушкинском сквере, как и остальные 13 катков фестиваля, по будням работают в режиме свободного катания. Можно прийти со своими коньками либо арендовать их на месте.

Научиться игре в керлинг можно на Школьной улице. На Новом Арбате проходит мастер-класс для взрослых и детей по сноуборду. Открытые тренировки проводят профессиональные инструкторы и известные спортсмены.

Ранее стало известно, что ледовые шоу, организованные в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", продлятся до конца января.