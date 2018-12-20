Маршруты по музеям и паркам разработали в Москве к новогодним праздникам

"Мосгортур" и официальный портал мэра и правительства Москвы к новогодним праздникам создали три новых маршрута по столичным музеям. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Маршруты без посещения самих музеев можно пройти за 25–60 минут. 25 минут займет маршрут "От Пивоварова до "фабричного счастья", который проходит от улицы Остоженка до улицы Крымский Вал. Маршрут включает выставку основателей "московского романтического концептуализма" Виктора Пивоварова в Мультимедиа Арт Музее и выставку-инсталляцию "Сны Москвы" в Музее Москвы.
Второй маршрут "Сказки Пушкина и любовь-борьба Фриды Кало" начнется с Государственного музея Пушкина на Пречистенке. Можно будет посетить также первую за 25 лет столичную выставку Михаила Шемякина в Московском музее современного искусства (ММОМА) и выставку художников Фриды Кало и Диего Риверы в Центральном выставочном зале "Манеж".
При прогулке по третьему маршруту "Из зоопарка в "Эрмитаж" можно зайти в Музей истории зоопарка, посмотреть выставку про музейных дарителей в Биологическом музее имени Тимирязева. Далее предлагается посетить выставку "Запрещено запрещать", посвященную парижским событиям 1968 года, в ММОМА и экспозицию к 125-летию Елены Булгаковой в Музее Михаила Булгакова. В конце каждого маршрута можно заглянуть в парки: Парк Горького, "Зарядье", сад "Эрмитаж".
Столичные музеи во время новогодних праздников проведут экскурсии, мастер-классы, квесты, представления и балы. Мероприятия организуют и для детей, и для взрослых. Десятки специальных событий запланированы в 70 музеях города.
В праздники для детей сделают бесплатным вход в Музей Победы. Это касается детей возраста до 16 лет. А 30 декабря вход в музей будет свободным и для многодетных семей.
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