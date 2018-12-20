Музей Победы будет бесплатным для детей в праздники

В новогодние каникулы дети смогут бесплатно посетить Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Во время новогодних праздников Музей Победы смогут бесплатно посетить дети до 16 лет, а 30 декабря – вход в музей будет свободным и для многодетных семей", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
В праздничные дни в музее будет работать выставка "Старый добрый Новый год", посвященная раритетным новогодним елочным украшениям,а также временные экспозиции "Оборона Москвы в объективе", "Живая летопись войны" и другие. Кроме того, в дни школьных каникул Музей Победы подготовил для детей от 6 до 12 лет исторический новогодний квест "Елка Победы".
В пресс-службе отметили, что из-за большого количества гостей посещение некоторых разделов экспозиции может быть ограничено.
Ранее сообщалось, что московские музеи во время новогодних праздников проведут экскурсии, мастер-классы, квесты, представления и балы. Мероприятия будут интересны и детям, и взрослым. Десятки специальных событий запланированы в 70 музеях города.
На новогодних каникулах Биологический музей будет ежедневно проводить экскурсии и мастер-классы. Дарвиновский музей пригласит на выставку "Храп пещерного медведя", главным экспонатом которой станет трехметровый скелет пещерного медведя.
Музей космонавтики представит новогодний спектакль "Космические приключения Белки и Стрелки. Полет на Марс". А Музей Пушкина предложит москвичам и туристам поучаствовать в семейных новогодних балах, которые пройдут с 21 декабря по 7 января.
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