Музей Победы будет бесплатным для детей в праздники

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В новогодние каникулы дети смогут бесплатно посетить Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Во время новогодних праздников Музей Победы смогут бесплатно посетить дети до 16 лет, а 30 декабря – вход в музей будет свободным и для многодетных семей", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

В праздничные дни в музее будет работать выставка "Старый добрый Новый год", посвященная раритетным новогодним елочным украшениям,а также временные экспозиции "Оборона Москвы в объективе", "Живая летопись войны" и другие. Кроме того, в дни школьных каникул Музей Победы подготовил для детей от 6 до 12 лет исторический новогодний квест "Елка Победы".

В пресс-службе отметили, что из-за большого количества гостей посещение некоторых разделов экспозиции может быть ограничено.

Ранее сообщалось, что московские музеи во время новогодних праздников проведут экскурсии, мастер-классы, квесты, представления и балы. Мероприятия будут интересны и детям, и взрослым. Десятки специальных событий запланированы в 70 музеях города.

На новогодних каникулах Биологический музей будет ежедневно проводить экскурсии и мастер-классы. Дарвиновский музей пригласит на выставку "Храп пещерного медведя", главным экспонатом которой станет трехметровый скелет пещерного медведя.

Музей космонавтики представит новогодний спектакль "Космические приключения Белки и Стрелки. Полет на Марс". А Музей Пушкина предложит москвичам и туристам поучаствовать в семейных новогодних балах, которые пройдут с 21 декабря по 7 января.