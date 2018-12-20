Видеокамеры зафиксируют непропуск пешеходов

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В 2019 году в Москве планируется установить около 200 фиксирующих непропуск пешеходов камер, сообщает Агентство "Москва".

Камеры будут фиксировать ситуации, когда автомобилисты не пропускают пешеходов.

По словам главы ЦОДД Вадима Юрьева, места определит столичная Госавтоинспекция по статистике аварийности.

По словам Юрьева, при авариях пешеходы страдают больше всего. К примеру, в этом году на "зебрах" погибли 49 человек – четверть всех погибших пешеходов (206 человек).

Первые подобные камеры появились в Москве в конце 2016 года. Эксперимент признали успешным. Сейчас в городе установлены три такие камеры.

Ранее сообщалось, что количество погибших в ДТП в столице в 2018 году снизилось на 11%. Количество ДТП с тяжкими последствиями в местах установки на дорогах камер фото- и видеофиксации уменьшилось на 50%.