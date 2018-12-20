В "Зарядье" откроют главный вход

В столичном парке "Зарядье" появится главный вход. Он расположится со стороны станции метро "Китай-город", передает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
По его словам, задумка проекта состояла в том, что парк должен быть открытым со всех сторон и не иметь забора.
"Как вы знаете, парк "Зарядье" открытый – в нем нет заборов, и нельзя сказать, что у него есть главный вход, в отличие от Парка Горького, например. В этом была задумка проекта, парк должен оставаться открытым со всех сторон, но есть важные места, как, например, со стороны Васильевского спуска, или площадь со стороны метро "Китай-город", через арки Китайгородской стены. И это пока что не завершено", – сказал Кузнецов во время круглого стола "Зарядье. Первый год".
Он отметил, что планируется организовать городскую площадь тремя объектами: филармонией, гостиницей и парком.
Парк "Зарядье" открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым крупнейшим парком столицы, построенным в историческом центре за последние 70 лет.
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники парк украсят в стилистике "Щелкунчика". Со 2 по 8 января в концертном зале "Зарядье" будут показывать оперу-балет "Щелкунчик", которая объединит традиционные формы театральных представлений с цирком и новыми технологиями.
Виртуальные прогулки по музею "Эрмитаж" в парке "Зарядье"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.