В "Зарядье" откроют главный вход

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке "Зарядье" появится главный вход. Он расположится со стороны станции метро "Китай-город", передает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, задумка проекта состояла в том, что парк должен быть открытым со всех сторон и не иметь забора.

"Как вы знаете, парк "Зарядье" открытый – в нем нет заборов, и нельзя сказать, что у него есть главный вход, в отличие от Парка Горького, например. В этом была задумка проекта, парк должен оставаться открытым со всех сторон, но есть важные места, как, например, со стороны Васильевского спуска, или площадь со стороны метро "Китай-город", через арки Китайгородской стены. И это пока что не завершено", – сказал Кузнецов во время круглого стола "Зарядье. Первый год".

Он отметил, что планируется организовать городскую площадь тремя объектами: филармонией, гостиницей и парком.

Парк "Зарядье" открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым крупнейшим парком столицы, построенным в историческом центре за последние 70 лет.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники парк украсят в стилистике "Щелкунчика". Со 2 по 8 января в концертном зале "Зарядье" будут показывать оперу-балет "Щелкунчик", которая объединит традиционные формы театральных представлений с цирком и новыми технологиями.

