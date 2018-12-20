Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:38

В "Зарядье" откроют главный вход

город досуг парки

10:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке "Зарядье" появится главный вход. Он расположится со стороны станции метро "Китай-город", передает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, задумка проекта состояла в том, что парк должен быть открытым со всех сторон и не иметь забора.

"Как вы знаете, парк "Зарядье" открытый – в нем нет заборов, и нельзя сказать, что у него есть главный вход, в отличие от Парка Горького, например. В этом была задумка проекта, парк должен оставаться открытым со всех сторон, но есть важные места, как, например, со стороны Васильевского спуска, или площадь со стороны метро "Китай-город", через арки Китайгородской стены. И это пока что не завершено", – сказал Кузнецов во время круглого стола "Зарядье. Первый год".

Он отметил, что планируется организовать городскую площадь тремя объектами: филармонией, гостиницей и парком.

Парк "Зарядье" открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым крупнейшим парком столицы, построенным в историческом центре за последние 70 лет.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники парк украсят в стилистике "Щелкунчика". Со 2 по 8 января в концертном зале "Зарядье" будут показывать оперу-балет "Щелкунчик", которая объединит традиционные формы театральных представлений с цирком и новыми технологиями.

Виртуальные прогулки по музею "Эрмитаж" в парке "Зарядье"

город досуг парки

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика