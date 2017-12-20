Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Московский зоопарк запустит курсы по уходу за экзотическими питомцами. Сотрудники зоосада научат посетителей ухаживать за игуанами, мини-пигами, совами и лисами.

"С помощью обучающих занятий мы хотим повысить грамотность и ответственность хозяев диких и экзотических животных, а тем, кто только собирается ими стать, – рассказать обо всех трудностях, с которыми им придется столкнуться", – рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, курсы откроются в апреле 2018 года. На курсах можно будет узнать, как наладить контакт с животным, обустроить ему вольер и подобрать правильный рацион питания. Во время практических занятий учеников познакомят с обитателями Московского зоопарка и условиями их содержания.

Всего запланировано шесть курсов, которые посвятят отдельным группам животных: млекопитающим, птицам, рептилиям, рыбам, беспозвоночным и амфибиям. Каждый курс будет состоять из четырех занятий, длящихся по два часа. Проходить они будут по вечерам в будни, а также в выходные дни.

Помимо занятий для владельцев диких и экзотических животных, в Академии Московского зоопарка будут проходить курсы по повышению квалификации учителей биологии, географии, окружающего мира, а также для сотрудников зоопарков.

Ранее сообщалось, что посетителей Московского зоопарка ждут экскурсии, интеллектуальные квесты, спектакль "Щелкунчик и мышиный король" в преддверии Нового года. До 29 декабря включительно гости также могут написать послание Деду Морозу.

Ящик для писем установлен в здании Музея истории зоопарка на старой территории. Почта открыта каждый день с 9:00 до 17:00, кроме понедельника и вторника. Послания доставят лично Деду Морозу в Великий Устюг.

После закрытия зоопарка можно прийти на экскурсии "Пернатые обитатели Московского зоопарка" и "Тайны ночного тропического леса". Первую организуют в Доме Птиц, где обитают попугаи, скворцы, птицы-носороги и впервые родившийся в зоопарке птенец кафрского рогатого ворона.

С 23 ноября зоопарк работает по зимнему графику – с 8:30 до 17:00. Кассы и входы закрывают на час раньше.