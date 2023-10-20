Завершено благоустройство территории возле станции БКЛ "Текстильщики"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

На юго-востоке Москвы завершилось благоустройство территории возле станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, перед властями стояла задача сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки и адаптировать пространства под запросы местных жителей.

Работы провели на улицах Саратовской, Люблинской, Артюхиной, 11-й Текстильщиков, в 1-м Саратовском проезде и на 1-й улице Текстильщиков.

Воздушные линии убрали в кабельную канализацию. Это улучшило визуальный облик пространства. Эксплуатация коммуникаций стала безопаснее.

Специалисты также расширили тротуары и обновили их покрытие. Общая площадь пешеходной зоны теперь составляет 21,6 тысячи квадратных метров. На проезжей части заменили асфальт, обустроили удобные парковочные карманы.

Для пассажиров общественного транспорта установили остановку с зарядными слотами и беспроводной связью. На наземных пешеходных переходах оборудовали 40 опор контрастного освещения, на маршрутах к метро появились лавочки и навигационные стелы.

Также специалисты озеленили территорию – обустроили газон общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров, высадили около 60 деревьев и 160 кустарников.

Ранее возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии московского метро завершилось благоустройство. Рабочие расширили тротуары и заменили покрытие дорожек, обновили асфальт и оборудовали парковочные карманы, а также убрали под землю воздушные линии и установили новые детские и спортивные площадки. Работы проходили на Озерной и Матвеевской улицах.

Также была благоустроена территория под эстакадой проспекта Генерала Дорохова. Кроме этого, вокруг станции метро установили более 400 новых фонарей и торшеров, разбили около 99 тысяч квадратных метров газона, а на маршрутах к станции установили лавочки и навигационную стелу.

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