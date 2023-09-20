"Мосинжпроект" входит в топ-100 российских компаний по качеству закупок

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

"Мосинжпроект" вошел в ежегодный рейтинг ста лучших российских компаний под названием "Качество управления закупочной деятельностью". Об этом сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Группа компаний "Мосинжпроект" является одним из крупнейших российских холдингов, участником ключевых столичных градостроительных программ, а также она была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Отмечается, что рейтинг качества управления закупочной деятельностью по итогам прошедшего года был подготовлен аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения" и Рейтинговым агентством "Эксперт РА".

"Эффективность функционирования и прозрачность закупочной системы имеют особое значение для холдинга, создающего знаковые для столицы гражданские, транспортные и инфраструктурные объекты. Включение в топ-100 отечественных компаний по качеству данного вида деятельности является признанием успехов нашей команды в выстраивании бизнес-процессов", – отметил Кравцов.

Он добавил, что компания начала участвовать в рейтинге с момента его первого составления, которое состоялось в 2021 году.

Система закупок представляет собой один из ключевых факторов, так как это не только поиск актуальных и выгодных предложений, но и соблюдение законов, принципов конкуренции, заявил заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" по экономике и финансам Дмитрий Чиркин.

"Такой подход помогает как обеспечить финансовое благополучие "Мосинжпроекта", так и позиционирует холдинг как честного заказчика наиболее качественных решений на рынке", – добавил он.

По словам Чиркина, в рамках закупочной деятельности компания контактирует с множеством организаций по различным направлениям и сферам, она также позволяет "Мосинжпроект" продемонстрировать себя в качестве надежного партнера.

Руководитель департамента конкурентных процедур и договоров АО "Мосинжпроект" Любовь Логвинова отметила важность оценки экспертного сообщества и контрагентов организации для сохранения лидерских позиций компании и ее дальнейшего развития.

Она подчеркнула, что приоритетными задачами "Мосинжпроекта" является прозрачность закупок, соблюдение правил конкуренции и ориентир на эффективные результаты определения поставщиков.

"Включение АО "Мосинжпроект" третий год подряд в рейтинг ста лучших российских компаний по качеству закупок доказывает, что мы движемся в верном направлении. Мы будем продолжать держать заданную высокую планку и сохранять лидерство в данном сегменте", – сказала она.

Подчеркивается, что в рейтинг входят компании, годовой объем закупок которых составил не менее 500 миллионов рублей в прошлом году. Методология рейтинга основана на анализе и оценке количественных и качественных показателей, отражающих ключевые аспекты функционирования закупочной системы в компании.

В прошлом году группа компаний "Мосинжпроект" победила в трех номинациях независимой отечественной премии Green Property Awards 2022, она присуждается лучшим объектам недвижимости, соответствующим высоким стандартам энергоэффективности и экологичности.

Реализованные с участием холдинга проекты также были удостоены наград: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" признали лучшим спортивным сооружением, а электродепо "Сокол" Московского метрополитена стало лучшим в номинации "Объект транспортной инфраструктуры".

