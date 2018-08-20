Два новых проезда появятся на Дмитровском шоссе

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Два новых проезда для подъезда к одному из жилищных комплексов появятся на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Москомстройинвеста.

Для строительства проездов Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже выделила два участка по адресному ориентиру: Дмитровское шоссе, владение 107.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, участки для строительства Проектируемых проездов №985 и №986 сдадут инвестору в аренду на шесть лет.

Они будут обеспечивать транспортную доступность расположенного там жилого комплекса.