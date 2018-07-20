3D-панорама Брестской крепости появится в Музее Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Трехмерная панорама "Оборона Брестской крепости" появится в Музее Победы.
"Новая инсталляция "Оборона Брестской крепости" будет размещена в экспозиции Музея Победы. Проект будет реализован в 2020 году. Работы будут проводиться в ходе музейной реэкспозиции, которая завершится к 75-летию Победы", – сообщает заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.
По информации пресс-службы музея, площадь трехмерной историко-художественной панорамы составит около 400 квадратных метров.
Новая композиция расположится симметрично панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", которую создала команда "Невский баталист".
"Более широкое использование современных технологий при создании новых проектов позволяет добиться "погружения" посетителей в экспозицию, ощутить соучастие историческим событиям", – отмечает Эльдар Янибеков.
Героическая оборона Брестской крепости началась 22 июня в четыре часа утра. Сопротивление солдатов Красной армии в казематах крепости длилось до августа 1941 года. В руинах казармы 132-го отдельного батальона в районе Белостокских ворот археологи обнаружили надпись, созданную 20 июля 1941 года – "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина".
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