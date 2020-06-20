В Москве выросла конкуренция на покупку помещений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конкуренция среди участников земельно-имущественных торгов в Москве возросла, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Он уточнил, что в начале года средняя конкуренция на лот составляла пять участников, сейчас же на один лот претендуют шесть участников. За последние две недели сразу на каждый из тех лотов-рекордсменов претендовали около 20 заявителей, добавил Ефимов.

Три самых популярных объекта находятся в САО и СЗАО. Так, например, 25 участников торгов претендовали на помещение площадью 103 квадратных метра на улице Расплетина. Объект реализовали за 11,5 миллиона рублей, рассказал руководитель лепартамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сейчас на торги выставлено более пяти тысяч объектов недвижимости. Помимо этого, на открытых торгах по долгосрочной аренде город предложил свыше 200 объектов недвижимости. Больше всего из них находится на юго-востоке и севере столицы.

"Москва достаточно быстро восстанавливается по всем показателям. Диверсифицированная экономика столицы и меры, принятые для поддержки бизнеса, показывают свою эффективность", – пояснил заммэра.

По его словам, наблюдается еженедельный рост товарооборота и занятости.

Москва предложила инвесторам арендовать памятники архитектуры по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Общая площадь лотов – порядка 1830 квадратных метров. Стоимость за один квадратный метр объектов на старте варьируется от 12,1 до 35,7 тысячи рублей.

Победители должны будут за 5 лет вернуть домам исторический облик. Уточняется, что после завершения работ начинает действовать льготная арендная ставка на 49 лет.