Остановки МЦД Текстильщики и Тушино соединят с метро крытыми переходами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станции Московских центральных диаметров (МЦД) Текстильщики и Тушино соединят крытыми переходами с ближайшими к ним станциями метро. Навесы защитят пассажиров от ветра и осадков, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Благодаря таким теплым контурам, которые связывают разные станции, поездки в городском транспорте становятся более комфортными для пассажиров ", – рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Платформы приведут в порядок: там отремонтируют ограждения, кассы и фасады входных вестибюлей, установят колонны экстренного вызова и информационные табло.

Ранее сообщалось, что на территории, прилегающей к станции МЦД-1 Сетунь, начались работы по благоустройству. Предстоит привести в порядок участок в 11 гектаров и протяженностью в 3,3 километра. Там обустроят тротуары с асфальтобетонным и плиточным покрытием на площади более 20 тысяч квадратных метров, заменят дорожное покрытие на площади более 30 тысяч квадратных метров и установят новый бордюрный камень протяженностью 16,5 тысячи метров.

Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первыми откроют МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск".

Диаметры будут работать по графику метро – с 5:30 до 1:00. Поезда будут курсировать в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Следующими запустят МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.