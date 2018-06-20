Строить жилье в рамках программы реновации в ТиНАО начнут до конца 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что уже в конце текущего года могут начать строить первые дома в рамках программы реновации в ТиНАО. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции, посвященной шестилетию ТиНАО, передает Агентство "Москва".

По словам Жидкина, сейчас есть 200 тысяч квадратных метров потенциальных стройплощадок. У пяти площадок есть градостроительный план, разрешения, документы. Всего построят 365 тысяч квадратных метров нового жилья.

Он отметил, что программу реновации жилого фонда В ТиНАО планируется закончить к 2025 году.

Программа реновации жилья касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселить более 350 тысяч квартир.

Московские власти утвердили 242 площадки для строительства 3,6 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее Сергей Собянин сообщил о строительстве еще 12 детских садов в ТиНАО до 2021 года. По словам мэра, для этого власти выделят более четырех миллиардов рублей.

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